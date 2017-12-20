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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:30193

На Сумщине пожарные ликвидировали пожар в жилом доме

15 января в 11:35 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре веранды жилого дома по ул. Садовая в с. Салтыково Конотопского района.

Хозяина дома не было, поэтому пожар заметили соседи. На место происшествия был направлен дежурный караул профессионального пожарного поста пгт Дубовязовка. На момент прибытия спасателей горела кровля деревянной веранды. Существовала угроза переброски пламени на крышу жилого дома.

Всего на тушение было привлечено 3 человека личного состава и 1 единица спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. В 12:02 пожарные локализовали возгорание, предотвратив дальнейшее распространение огня. А в 13:05 пожар удалось ликвидировать.

Пламенем уничтожена кровля веранды на площади 2 кв. м. и вещи домашнего обихода, повреждены деревянные стены и кровля на площади 5 кв. м.

По предварительным данным, вероятной причиной пожара стало короткое замыкание в электросети.

Спасатели в очередной раз обращаются к гражданам: будьте ответственными в соблюдении правил пожарной безопасности и максимально осторожными в обращении с огнем. При обнаружении признаков пожара немедленно звоните в Службу спасения по телефону «101».

Общество Конотопский район Пожар
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