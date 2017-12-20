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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:13170

Полицейские поймали «домушников»

Электрический инструмент, старинные монеты и медали, мобильные телефоны, 8000 долларов США и 2500 гривен похитили из дома 48-летнего жителя Шостки двое местных жителей.

В Шосткинский отдел полиции с заявлением о краже обратился 48-летний местный житель. Мужчина рассказал правоохранителям, что неизвестные сорвали замок с его частного дома и похитили оттуда электроинструмент, монеты и медали, ТВ-тюнер, изделия из металла, три мобильных телефона, 8000 долларов США и 2500 гривен. Общий ущерб похищенного составляет более 230 000 гривен.

«Проведя ряд оперативно-розыскных мероприятий работники милиции установили двух подозреваемых, - говорит Валерий Строкач, начальник Шосткинского отдела полиции. - Злоумышленниками оказались двое местных жителей 31 и 36 лет, один из которых уже имеет несколько судимостей за кражи. В содеянном оба сознались. Они рассказали, что почти все похищенное успели продать, а деньги потратить на собственные нужды».

Сейчас один из подозреваемых задержан и находится под стражей. Уголовное производство, открытое по признакам ч. 3 и 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража», уже направлено в суд. Мужчинам грозит до восьми лет заключения.

Право Кража Шостка
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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