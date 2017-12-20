Полиция Сум разыскивает свидетелей ДТП с пострадавшим 15 января на перекрестке проспекта Шевченко и улицы Супруна автомобиль «Мазда» совершил наезд на пешехода.

15 января в 10.00 в дежурную часть Сумского отдела полиции поступило сообщение из службы «102» о том, что в районе перекрестка проспект Шевченко и улицы Супруна произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал пожилой мужчина. По предварительной информации, 76-летний мужчина переходил дорогу в пределах нерегулируемого пешеходного перехода, когда на него совершил наезд автомобиль «Мazda СХ-7» черного цвета, за рулем которого находился 46-летний местный житель. В результате ДТП пенсионер получил повреждения головы. Полицейские, прибывшие на место ДТП, предварительно проверили участников ДТП на состояние опьянения. По результатам оба мужчины оказались трезвыми. Пострадавший был госпитализирован в Сумскую областную клиническую больницу, где медики диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга.

По данному факту следственными открыто уголовное производство по ч.1 ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины.

Поскольку показания водителя и потерпевшего отличаются, работники полиции разыскивают свидетелей, чтобы выяснить все обстоятельства данного ДТП. И просят их обратиться в Сумской отдел полиции по адресу: улица Первомайская 21 или позвонить на телефоны дежурной части Сумского ОП (0542) 66-72-04, 66-72-05, (050) 407-31-02, (066) 136-03-03 или на круглосуточную телефонную линию 102, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.