Во время тушения пожара спасатели обнаружили тело погибшего мужчины 15 января в 22:29 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в жилом доме на ул.Дачная в г. Середина-Буда.

Звонили соседи, которые увидели дым, который шел из окон дома. На тушение направили дежурный караул 21-й государственной пожарно-спасательной части.

По прибытии на место вызова пожарные установили, что возгорание произошло в одном из помещений деревянного дома на двух хозяев. Из-за сильного задымления работать пришлось в аппаратах для защиты органов дыхания. На полу пожарные обнаружили тело мужчины.

В 22:40 возгорание локализовали, предотвратив дальнейшее распространение огня, а в 23:20 - ликвидирован.

Всего на тушение было привлечено 8 человек личного состава и 2 единицы спецтехники 21-й государственной пожарно-спасательной части.

На месте работала следственно-оперативная группа в составе работников подразделений Национальной полиции и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Как было установлено, погибшим оказался хозяин дома 1969 г.р. Мужчина нигде не работал и жил в доме одиноко. По предварительным выводам специалистов, причиной возгорания неосторожность при курении.

Спасатели предупреждают, с начала года на Сумщине в огне погибло 3 человека. Для предотвращения таких случаев гражданам необходимо проявлять ответственность в соблюдении правил пожарной безопасности и быть максимально осторожными в обращении с огнем, сообщает управление ГСЧС Украины в Сумской области.