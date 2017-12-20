Педагог из Белополья отмечена премией Верховной Рады Украины

Среди 27 представителей сферы образования со всей Украины премия присуждена и нашей землячке - учителю химии Белопольской общеобразовательной школы I-III ступеней №2 имени С.М.Гордиенко Валентине Киктенко.
Сумской государственный университет подтвердил первое место среди украинских высших учебных заведений в международном рейтинге GreenMetric 2017, который оценивает уровень развитости...
Получила ответ городских властей электронная петиция «Ремонт помещения Центра НТТМ по адресу: ул.Троицкая, 18»....
Полиция проверяет обстоятельства несчастного случая....
Во время коллегии Сумской облгосадминистрации говорили о развитии опорных школ....
С 1 сентября 2018 года первоклассники Сумщины будут учиться по новым программам и в новых современных условиях....