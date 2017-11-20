В сумском ЦПАУ возобновили выдачу загранпаспортов Сегодня, 16 января, Центр предоставления админуслуг в Сумах возобновил выдачу загранпаспортов.

Напомним: прекратили выдавать загранпаспорта и принимать заявки на их изготовление 9 января. Тогда это объясняли техническими проблемами с линией связи. Теперь ее наладили.