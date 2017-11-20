Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:10251

В сумском ЦПАУ возобновили выдачу загранпаспортов

Сегодня, 16 января, Центр предоставления админуслуг в Сумах возобновил выдачу загранпаспортов.

Напомним: прекратили выдавать загранпаспорта и принимать заявки на их изготовление 9 января. Тогда это объясняли техническими проблемами с линией связи. Теперь ее наладили.

Общество Загранпаспорт ЦНАП ЦПАУ
view counter

По тематике

12.01.2018 12:10

В ЦПАУ временно не выдают загранпаспорта (видео)

В сумском Центре предоставления административных услуг на улице Горького, 21 временно прекратили выдачу загранпаспортов....

05.01.2018 13:03

На рождественские праздники сумской ЦПАУ будет работать по измененному графику

Центр предоставления административных услуг в городе Сумы сообщает, что в связи с рождественскими праздниками внесены изменения в график его работы....

29.12.2017 17:22

Сумской Центр админуслуг сообщает об изменениях в графике работы

В связи с новогодними праздниками внесены изменения в график работы Центра предоставления административных услуг в г. Сумы....

20.12.2017 13:48

Центр админслуг в Сумах не будет работать в понедельник

В понедельник, 25 декабря, управление «Центр предоставления административных услуг в г. Сумы» не будет работать....

20.11.2017 12:40

Сумской ЦПАУ набирает обороты в выдаче биометрических паспортов

В течение почти четырех месяцев административной услугой по выдаче биометрических документов через ЦНАП воспользовались более две тысячи сумчан....

Новости

В Верховной Раде раздают чернуху про главного СБУшника Сумщины (обновлено, +комментарий)
Сегодня 14:43
Марченко увольняется с должности первого замгубернатора Сумщины
Сегодня 12:58
Несмотря на протесты сумчан исполком повысил стоимость проезда в коммунальном транспорте
Сегодня 12:50
Мэру Сум вручили протоколы о коррупции за премии
Сегодня 12:02
На Сумщине введен карантинный режим
Сегодня 17:55
Полиция раскрыла 7 краж
Сегодня 17:54
Конотопский авиазавод заказал швейцарским юристам представительские услуги на 10 миллионов
Сегодня 17:13
Педагог из Белополья отмечена премией Верховной Рады Украины
Сегодня 16:54
Полицейские поймали «домушников»
Сегодня 16:13
Спасатели предупреждают об осложнении погодных условий
Сегодня 16:07
Главный СБУшник Сумщины прокомментировал чернуху на себя в Верховной Раде
Сегодня 15:58
На Сумщине пожарные ликвидировали пожар в жилом доме
Сегодня 15:30
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.