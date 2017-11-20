В сумском ЦПАУ возобновили выдачу загранпаспортов

Напомним: прекратили выдавать загранпаспорта и принимать заявки на их изготовление 9 января. Тогда это объясняли техническими проблемами с линией связи. Теперь ее наладили.
В сумском Центре предоставления административных услуг на улице Горького, 21 временно прекратили выдачу загранпаспортов....
Центр предоставления административных услуг в городе Сумы сообщает, что в связи с рождественскими праздниками внесены изменения в график его работы....
В связи с новогодними праздниками внесены изменения в график работы Центра предоставления административных услуг в г. Сумы....
В понедельник, 25 декабря, управление «Центр предоставления административных услуг в г. Сумы» не будет работать....
В течение почти четырех месяцев административной услугой по выдаче биометрических документов через ЦНАП воспользовались более две тысячи сумчан....