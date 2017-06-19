Конотопский авиазавод заказал швейцарским юристам представительские услуги на 10 миллионов

Об этом пишут Наші гроші со ссылкой на систему «Прозорро». Представительские услуги в Швейцарии заказали сроком до 2025 года, то есть на восемь лет и один месяц. Остальные детали неизвестны, поскольку договор не был опубликован.
«Niederer Kraft & Frey AG» - это ведущая швейцарская юридическая фирма.
Экс-депутат Херсонского горсовета и бывший директор департамента ЖКХ Игорь Марченко претендует на должность руководителя государственного предприятия «Авиакон»...
Государственное предприятие «Авиакон» (Конотоп) заключило соглашение с ООО «Промэлектроника» по закупке подшипников на сумму 1,39 млн грн....
На государственном предприятии «Конотопский авиаремонтный завод «Авиакон» отремонтировали вертолет Ми-14ПЛ для нужд национальных ВМС....
ГП «Конотопский авиаремонтный завод «Авиакон» ГК «Укроборонпром» 22 июня заключило соглашение с компанией «Kanrus Trading Company Inc» (США) о закупке...
ГП «Конотопский авиаремонтный завод «Авиакон» ГК «Укроборонпром» 18 мая заключило соглашение с компанией «Czechoslovak Export Ltd.» (Чехия) о закупке частей...