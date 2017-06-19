Конотопский авиазавод заказал швейцарским юристам представительские услуги на 10 миллионов ГП «Конотопский авиаремонтный завод «Авиакон» ГК «Укроборонпром» 29 ноября заключило соглашение с компанией «Niederer Kraft & Frey AG» (Швейцария) об услугах по юридическому консультированию и юридического представительства на $ 379 тыс., или 10 190 000 грн.

Об этом пишут Наші гроші со ссылкой на систему «Прозорро». Представительские услуги в Швейцарии заказали сроком до 2025 года, то есть на восемь лет и один месяц. Остальные детали неизвестны, поскольку договор не был опубликован. «Niederer Kraft & Frey AG» - это ведущая швейцарская юридическая фирма.