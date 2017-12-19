Патрульные предупреждают водителей о непогоде По прогнозам синоптиков в ближайшие дни на территории Сумской области наблюдается ухудшение погодных условий.

Управление патрульной полиции в Сумской области обращается к водителям с просьбой быть максимально внимательными и осторожными. Пользуйтесь ремнями безопасности, соблюдайте безопасную дистанцию, правила маневрирования, не превышайте скорость, двигайтесь с включенным ближним светом фар или противотуманными фонарями.

Помните, что в сильный дождь или снег лучше остановиться и переждать непогоду. При остановке обязательно включайте аварийную световую сигнализацию.

При недостаточной видимости, особенно с наступлением сумерек, водителям и пешеходам рекомендуем обязательно выделить себя на дороге. Водители должны заранее включить на своих автомобилях габаритные огни, ближний свет фар или противотуманные фары, а пешеходы - использовать светлую одежду и по возможности световозвращающие элементы, что позволит водителям заблаговременно увидеть их на дороге и соответственно среагировать.