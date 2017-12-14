Полиция раскрыла 7 краж В текущем году полицейские уже раскрыли 73 кражи чужого имущества, 7 из которых - за прошедшие сутки.

Три кражи раскрыли полицейские Сум, среди которых: две кражи банковских карточек, которые были похищены у потерпевших их же знакомыми, и кражу женской куртки из магазина одежды, стоимостью около 5000 гривен. Полицейские оперативно нашли «магазинного вора», которым оказался 25-летний сумчанин и вернули похищенную вещь в магазин.

Двух воров 41 и 56 лет разоблачили шосткинской полицейские. В первом случае, злоумышленник «погорел» на краже двух металлических труб с территории частного домовладения, а во втором - на похищении барсетки с мобильным телефоном и 150 гривнами наличности.

Еще двух «любителей чужого имущества» разоблачили полицейские Ахтырского и Сумского районов. «Добычей» злоумышленников стали газовый баллон и металлическая ванна.

По всем данным фактам в полиции открыты соответствующие уголовные производства по ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины, в рамках которых правоохранители проверят всех подозреваемых на причастность к другим подобным имущественных преступлений, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.