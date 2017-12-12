На Сумщине поймали неудачливого грабителя В Бурыни, находясь под действием алкоголя, ранее судимый 26-летний житель Глуховского района неудачно пытался отобрать у пожилой женщины сумку.

К бурынским полицейским, которые патрулировали прилегающую к железнодорожному вокзалу территорию, обратилась взволнованная 56-летняя местная жительница, которая сообщила правоохранителям о попытке ограбления. Женщина показала им сумку с оторванными ручками и рассказала, что неподалеку, на улице, когда она проходила мимо двух мужчин, один из них внезапно подбежал к ней и попытался вырвать из ее рук сумку. По словам потерпевшей, грабитель был в нетрезвом состоянии, и ему не хватило сил вырвать сумочку, которую она держала. Встретив такое сопротивление, нападающий убежал, а вслед за ним бросился бежать и его приятель.

По описанию, который предоставила потерпевшая полицейским, правоохранители за несколько часов нашли грабителя и его знакомого. Злоумышленником оказался неоднократно судимый за грабежи и мошенничества 26-летний житель одного из сел Глуховщины. Вторым разыскиваемым оказался односельчанин грабителя, который стал свидетелем этого ограбления.

«Как оказалось, подозреваемый в грабеже человек, должен был в тот же день поехать вместе со своим приятелем в Киев на заработки, - рассказывает Сергей Бойко, начальник Бурынского отделения полиции. Свой отъезд они решили отметить выпивкой. Но после употребленного алкоголя, ранее судимый мужчина захотел продемонстрировать приятелю свои «способности», попытавшись ограбить случайную прохожую. После неудачной попытки грабежа злоумышленник скрывался в подворотнях, выжидая время, чтобы дождаться поезда на столицу и убежать подальше от места преступления. Вполне вероятно, что и там он «зарабатывал» бы на жизнь аналогичным образом. Но просчитался. Полицейские среагировали быстро. В настоящее время злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему объявлено о подозрении в попытке грабежа по ч.1 ст. 15 и ч. 2 ст. 186 Уголовного кодекса Украины».

В рамках открытого уголовного производства следователи проверяют задержанного на причастность к совершению аналогичных преступлений в области, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.