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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:43106

В Сумах заработала первая станция быстрой зарядки электрических батарей полицейских авто

Необходимые средства на установку и приобретение станции полицейским выделила Сумской райсовет.

Два новеньких автомобили Мицубиши-Аутлендер, которые в прошлом году получил Сумской райотдел полиции, оснащенные двумя двигателями - классическим, внутреннего сгорания, и электрическим. Последний требует специальной зарядки. И если весь процесс подзарядки аккумуляторов раньше от обычной розетки занимал 7-8 часов, то теперь, чтобы полностью зарядить аккумулятор гибридного автомобиля, понадобится всего час, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

«Это нововведение значительно сократит время зарядки аккумуляторов наших служебных автомобилей, а значит, в случае необходимости немедленно отправиться на место преступления или правонарушения, существенно поможет сэкономить расходы на топливо, - говорит начальник Сумского районного отдела полиции Андрей Сердюк. - Очень приятно, что районная власть, осознавая, что только совместными усилиями можно эффективно противодействовать преступности, профилировать, раскрывать и расследовать уголовные преступления, совершаемые на территории Сумского района, всегда помогает. За это ей большая благодарность».

Станция – это двухпортовое зарядное устройство, которое приобретено и установлено в рамках Комплексной районной программы «Правопорядок на 2016-2020 годы».

«Необходимые 35000 гривен на приобретение и установку выделил Сумской районный совет, - говорит глава Сумского районного совета Вадим Акперов. - Этот вопрос был вынесен на сессию райсовета, депутаты проголосовали за выделение средств, и вот он уже воплощен в жизнь. Мы всегда помогали и будем помогать нашей полиции, чтобы на территории Сумского района совместно защищать общественный порядок и спокойствие».

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Право Полиция Сумской район Электромобиль
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