Спасатели предупреждают об осложнении погодных условий

По прогнозам сумских синоптиков и Укргидрометцентра, в результате влияния активного циклона 18-19 января на Сумщине ожидается существенное ухудшение погодных условий: сильные осадки (сильные и очень сильные снегопады), днем 18 и ночью 19 января налипание мокрого снега, гололед, метель, снежные заносы (высотой до 40 см), на дорогах гололедица, ветер преимущественно южный 15-20 м/с.
Спасатели предупреждают: будьте осторожны, особенно во время управления автомобилем и пребывания на улице, сообщает управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.
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