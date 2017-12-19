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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:07274

Спасатели предупреждают об осложнении погодных условий

По прогнозу Сумского центра по гидрометеорологии, 17 января по г. Сумы и области ожидаются порывы юго-восточного ветра 15-20 м/с, метель, на дорогах гололедица.

По прогнозам сумских синоптиков и Укргидрометцентра, в результате влияния активного циклона 18-19 января на Сумщине ожидается существенное ухудшение погодных условий: сильные осадки (сильные и очень сильные снегопады), днем 18 и ночью 19 января налипание мокрого снега, гололед, метель, снежные заносы (высотой до 40 см), на дорогах гололедица, ветер преимущественно южный 15-20 м/с.

Спасатели предупреждают: будьте осторожны, особенно во время управления автомобилем и пребывания на улице, сообщает управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Общество Непогода
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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