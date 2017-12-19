Спасатели предупреждают об осложнении погодных условий По прогнозу Сумского центра по гидрометеорологии, 17 января по г. Сумы и области ожидаются порывы юго-восточного ветра 15-20 м/с, метель, на дорогах гололедица.

По прогнозам сумских синоптиков и Укргидрометцентра, в результате влияния активного циклона 18-19 января на Сумщине ожидается существенное ухудшение погодных условий: сильные осадки (сильные и очень сильные снегопады), днем 18 и ночью 19 января налипание мокрого снега, гололед, метель, снежные заносы (высотой до 40 см), на дорогах гололедица, ветер преимущественно южный 15-20 м/с.

Спасатели предупреждают: будьте осторожны, особенно во время управления автомобилем и пребывания на улице, сообщает управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.