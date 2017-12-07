В поезде нашли контрабандные книги Сегодня ночью таможенники пункта пропуска «Хутор-Михайловский» обнаружили незадекларированные книги.

В ходе проведения таможенного контроля поезда сообщением «Москва - Кишинев» в купе одного из вагонов найдено печатные материалы в мягких и твердых обложках разного содержания в количестве 39 штук. Проводник вагона гражданин Молдовы не задекларировал книги во время проведения таможенного контроля и не заявил о них в ходе устного опроса.

По данному факту составлен протокол о нарушении таможенных правил по признакам ст. 472 Таможенного кодекса Украины «Недекларирование товаров, транспортных средств коммерческого назначения». Найденный товар изъят.