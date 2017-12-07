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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:40112

В поезде нашли контрабандные книги

Сегодня ночью таможенники пункта пропуска «Хутор-Михайловский» обнаружили незадекларированные книги.

В ходе проведения таможенного контроля поезда сообщением «Москва - Кишинев» в купе одного из вагонов найдено печатные материалы в мягких и твердых обложках разного содержания в количестве 39 штук. Проводник вагона гражданин Молдовы не задекларировал книги во время проведения таможенного контроля и не заявил о них в ходе устного опроса.

По данному факту составлен протокол о нарушении таможенных правил по признакам ст. 472 Таможенного кодекса Украины «Недекларирование товаров, транспортных средств коммерческого назначения». Найденный товар изъят.

Право Таможня
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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