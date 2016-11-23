Патрульные обнаружили авто с поддельными документами

Проверяя документы на транспортное средство, полицейские заметили, что они имеют признаки подделки. Также у водителя не было страхового полиса. В дальнейшем выяснилось, что данные, указанные в документах на авто, не соответствуют данным полицейской базы.
Патрульные составили на мужчину админматериалы по ст. 126 (управление без соответствующих документов) КоАП и вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции. Автомобиль эвакуировали на штрафплощадку.
По данному факту открыто уголовное производство по статье 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов) УК.
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