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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:55295

На Сумщине введен карантинный режим

На Сумщине введены карантинный режим в пределах площади населенных пунктов, где обнаружены очаги амброзии полыннолистной.

Соответствующее распоряжение подписал глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко.

«В связи с расширением карантинных зон с 1325,96 га в 2016 году до 1387,12 га в 2017 году в результате выявления новых очагов карантинного сорняка амброзии полыннолистной на площади 61,16 га, с целью улучшения фитосанитарного состояния путем эффективной ее локализации и ликвидации на территории Сумской области, приведение в полное соответствие с нормами Закона Украины «О карантине растений»:

1. Ввести карантинный режим в пределах площадей населенных пунктов на территории Сумской области, где выявлены очаги амброзии полыннолистной, согласно приложению.

2. Утвердить фитосанитарные мероприятия по локализации и ликвидации очагов амброзии полыннолистной на территории области, где установлен карантинный режим», - говорится в распоряжении.

Подробно о территории, на которые распространяется карантин, ищите здесь.

Напомним, амброзия полыннолистная относится к карантинным сорнякам, которые наносят большой вред не только сельскому хозяйству, но и здоровью человека. По жизненной стратегии - это рудерал, заселяет сады, огороды, обочины дорог, железнодорожные насыпи, луга, пастбища, пустыри. Цветочная пыльца амброзии вредна для человека. В период цветения, с середины июля до наступления осенних заморозков, среди населения наблюдается аллергическое заболевание амброзийный поллиноз. Аллергию вызывают белки - антигены, которые находятся в пыльце амброзии. Пыльца амброзии, попадая в нос, бронхи, вызывает слезотечение, нарушает зрение, повышает температуру тела, происходит резкое воспаление слизистых оболочек верхних дыхательных путей, что приводит к приступам бронхиальной астмы.

Общество Амброзия Карантин
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