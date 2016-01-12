На Сумщине будут думать, как отмечать 1030-летие крещения Руси 16 января в Сумской облгосадминистрации состоялось заседание Совета церквей.

Глава Сумской ОГА Николай Клочко отметил необходимость сотрудничества между руководителями религиозных общин области, сотрудниками управлений Национальной полиции и Государственной службы чрезвычайных ситуаций во время Крещения 19 января и настоял на необходимости мирного проведения праздничных мероприятий.

«На Сумщине, Слава Богу, до сих пор не было религиозных конфликтов, - отметил Николай Клочко. - Давайте не допускать их и в будущем. Лично я хожу во все церкви, со всеми сотрудничаю. Это моя позиция как руководителя области. Какие-то проблемные вопросы мы всегда с вами обсуждаем. Ведь наша общая цель - чтобы был мир и спокойствие в нашем доме. И именно это и вера в Бога - нас должно объединять, а не наоборот».

Также во время Совета Церквей он предложил священнослужителям вносить свои предложения по празднованию еще одного важного праздника - 1030-летия Крещения Киевской Руси.