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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:1835

Молодые спортсмены будут получать губернаторскую стипендию

30 молодых спортсменов Сумщины будут получать в первом полугодии 2018 стипендию главы облгосадминистрации.

Список спортсменов опубликован в распоряжении главы облгосадминистрации от 11.01.2018 № 15-ОД. Среди них - чемпионы и призеры олимпиад, международных и всеукраинских соревнований по легкой атлетике, панкратиону, биатлону, лыжным гонкам, стрельбе из лука, боксу, радиоспорту, пауэрлифтингу, кикбоксингу, дзюдо, комбат дзю-дзюцу и т.д.

Выплата именных стипендий спортсменам юношеской, юниорской возрастной категории и молодежи, мужчинам и женщинам предусмотрена до 30 июня 2018 года за счет средств областного бюджета в пределах предусмотренных бюджетных назначений на указанные цели. Ее размер составляет от 60 до 100 процентов от минимальной заработной платы, установленной на 1 января года, в котором выплачивается стипендия.

Спорт Губернаторские стипендии
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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