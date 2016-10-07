Молодые спортсмены будут получать губернаторскую стипендию 30 молодых спортсменов Сумщины будут получать в первом полугодии 2018 стипендию главы облгосадминистрации.

Список спортсменов опубликован в распоряжении главы облгосадминистрации от 11.01.2018 № 15-ОД. Среди них - чемпионы и призеры олимпиад, международных и всеукраинских соревнований по легкой атлетике, панкратиону, биатлону, лыжным гонкам, стрельбе из лука, боксу, радиоспорту, пауэрлифтингу, кикбоксингу, дзюдо, комбат дзю-дзюцу и т.д.

Выплата именных стипендий спортсменам юношеской, юниорской возрастной категории и молодежи, мужчинам и женщинам предусмотрена до 30 июня 2018 года за счет средств областного бюджета в пределах предусмотренных бюджетных назначений на указанные цели. Ее размер составляет от 60 до 100 процентов от минимальной заработной платы, установленной на 1 января года, в котором выплачивается стипендия.