Полицейские изъяли наркотиков на 120 тысяч Оперативники Глуховского отдела полиции обнаружили 35-летнего мужчину, который подозревается в хранении наркотиков.

К оперативным работникам сектора криминальной полиции Глуховского отдела поступила информация от граждан, что один из местных жителей Глухова может хранить у себя дома наркотики. Получив санкцию суда на обыске квартиры, правоохранители пришли домой к 35-летнему мужчине.

«Владельцем дома оказался ранее судимый за преступления, связанные с наркотиками местный житель, - комментирует Леонид Бибик, начальник Глуховского отдела полиции, - У него во время санкционированного обыска оперативники нашли расфасованную сушеную коноплю. По словам мужчины, наркотики хранил исключительно для собственного употребления. Нашел их случайно, однако в полиции есть предположение, что подозреваемый занимался еще и их сбытом, что сегодня тщательно проверяется».

Вес изъятого, по подсчетам полицейских, составляет более трех килограммов, за что на «черном рынке» можно получить более 120 тыс. гривен.

Наркотики работники полиции изъяли и направили на исследование в экспертно-криминалистический центр. Сейчас полицейские устанавливают связи злоумышленника и возможные каналы сбыта наркотиков. По данному факту открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 309 Уголовного кодекса Украины «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта в особо крупных размерах». Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.