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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:5337

На Сумщине ожидается резкое ухудшение погодных условий

С 17 на 18 января на территории Сумской области ожидается резкое ухудшение погодных условий из-за сильных осадков снега и гололеда.

Полиция напоминает водителям о неукоснительном соблюдении Правил дорожного движения. Необходимо быть очень осторожными на дорогах, особенно в темное время суток, учитывать состояние дорожного покрытия. Чтобы избежать аварийно-опасных ситуаций, во время сложных погодных условий, избегать резкого торможения, соблюдать дистанцию и правила парковки, заранее снижать скорость перед проездом перекрестков и пешеходных переходов, будьте осмотрительны при проезде мостов и эстакад.

При недостаточной видимости, а особенно во время сильного снегопада и с наступлением сумерек, водителям и пешеходам рекомендуем выделить себя на дороге. Водители должны заранее включить на своих автомобилях габаритные огни, ближний свет фар или противотуманные фары, а пешеходы - использовать одежду со светоотражающими элементами, что позволит водителям заблаговременно увидеть их на дороге и соответственно среагировать.

Полицейские еще раз обращаются ко всем участникам дорожного движения: быть взаимно вежливыми и добросовестно соблюдать Правила дорожного движения, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Общество Непогода
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