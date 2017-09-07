У Сумах підіб’ють літературні підсумки року

Чи був він успішним для міста? Які видання залишаться актуальними на роки? Що можуть дати Суми українській літературі загалом? Чого очікувати від 2018-го? Про це та чимало іншого сум’яни дізнаються на дискусії «Літературні підсумки року – 2017». Подія відбудеться 23 січня. Початок – о 18:30.
Якщо минулого року ви прочитали хоча б одну свіжовидану українську книжку, а особливо якщо не прочитали жодної, і тим більше, якщо ви освоїли більшість новинок! Тоді запрошуємо вас до дискусії "Літературні підсумки року – 2017", де наші експерти висловлять власну думку з приводу року, що минув. Проза, поезія, нон-фікшн; українські та перекладні явища; одноденки та "нетлєнки"; читацькі рейтинги, підсумки продажів і літературні премії.
Розібратися у цьому нам допоможуть експерти:
Валентина Владимирова, дослідниця сучасної української літератури, доцент СумДПУ ім. А. С. Макаренка;
Анна Коршунова, письменниця, переможниця Книги року BBC – 2017 у номінації «Дитяча література»;
Євген Положій, письменник, журналіст, головний редактор часописів.
Адреса Книгарні «Є»: м. Суми, вул. Соборна, 44.
Телефон: (0542) 701 904.
Вхід вільний.
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