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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:1062

У Сумах підіб’ють літературні підсумки року

Суми підводять літературні підсумки року, що минув.

Чи був він успішним для міста? Які видання залишаться актуальними на роки? Що можуть дати Суми українській літературі загалом? Чого очікувати від 2018-го? Про це та чимало іншого сум’яни дізнаються на дискусії «Літературні підсумки року – 2017». Подія відбудеться 23 січня. Початок – о 18:30.

Якщо минулого року ви прочитали хоча б одну свіжовидану українську книжку, а особливо якщо не прочитали жодної, і тим більше, якщо ви освоїли більшість новинок! Тоді запрошуємо вас до дискусії "Літературні підсумки року – 2017", де наші експерти висловлять власну думку з приводу року, що минув. Проза, поезія, нон-фікшн; українські та перекладні явища; одноденки та "нетлєнки"; читацькі рейтинги, підсумки продажів і літературні премії.

Розібратися у цьому нам допоможуть експерти:

Валентина Владимирова, дослідниця сучасної української літератури, доцент СумДПУ ім. А. С. Макаренка;

Анна Коршунова, письменниця, переможниця Книги року BBC – 2017 у номінації «Дитяча література»;

Євген Положій, письменник, журналіст, головний редактор часописів.

Адреса Книгарні «Є»: м. Суми, вул. Соборна, 44.

Телефон: (0542) 701 904.

Вхід вільний.

Досуг Книгарня Є Литература
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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