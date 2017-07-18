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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:16126

Чем дышат сумчане - состояние загрязнения атмосферного воздуха в декабре

Отдел экологии, энергосбережения и расчетов за энергоносители со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии информирует о состоянии загрязнения атмосферного воздуха в городе в декабре прошлого года.

Мониторинг выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в Сумах осуществляла лаборатория областного центра по гидрометеорологии.

В декабре прошлого года отбор проб атмосферного воздуха происходил на трех стационарных постах, расположенных по адресам: ул. СКД, 26 (ПСЗ № 3), ул. Харьковская, 125 (ПСЗ № 4), ул. Металлургов, 2 (ПСЗ № 5).

В течение месяца было отобрано и проанализировано 1246 проб.

Среднемесячные концентрации диоксида азота превышали санитарные нормы в 1,4 раза, пыли и формальдегида - в 1,2 раза. Другие ингредиенты, которые определялись, были ниже или на уровне санитарных норм.

Превышение максимально разовых предельно допустимых концентраций ни одной примеси не зафиксировано.

По сравнению с ноябрем 2017 года увеличилось среднемесячная концентрация формальдегида, уровень загрязнения диоксидом азота и оксидом азота уменьшился, а пылью, оксидом углерода, диоксидом серы и аммиаком остался почти на прежнем уровне.

Высоких и экстремально высоких уровней загрязнения атмосферного воздуха в декабре не наблюдалось.

Наблюдение за уровнем радиационного загрязнения атмосферного воздуха ежедневно проводила авиаметеорологических станция Сумы. Радиационный фон Сум в декабре составлял 11-14 мкР/ч и не превышал допустимых значений.

Общество Загрязнение воздуха
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