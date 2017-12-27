На Сумщине полицейские поймали 5 воров «Добычей» злоумышленников стали два велосипеда, бытовая техника и продукты питания.

На Ахтырщине полицейские раскрыли кражу велосипеда в одном из сел района. Злоумышленником оказался 52-летний житель райцентра, который, находясь в этом селе, решил облегчить себе путь домой, воспользовавшись для этого чужим двухколесником. Похищенное транспортное средство правоохранители у него изъяли и вернули хозяину.

Еще одного 37-летнего «веловора» разоблачили полицейские Шостки. Мужчина вломился в хозяйственную постройку, когда владельцы домовладения отсутствовали. Кроме велосипеда, который там находился, злоумышленник прихватил и продукты питания, которые там хранились.

Две кражи, совершенные знакомыми потерпевших, раскрыли лебединские и ямпольские полицейские. В первом случае, находясь в Лебедине в доме своей знакомой, 53-летний житель одного из сел района тайком присвоил электропилу хозяйки дома. Вычислив злоумышленника, полицейские изъяли похищенную вещь и вернули владелице. А во втором случае «нечистый на руку» 42-летний знакомый потерпевшего украл из его дома холодильник.

На краже газового котла из нежилого дома в Липовой Долине «погорел» 27-летний житель одного из сел района. И в этот раз полицейским удалось отыскать и вернуть похищенный устройство хозяйке.

По всем фактам краж по территориальности открыты уголовные производства по ст.185 Уголовного кодекса Украины «Кража» и проводится весь комплекс первоочередных следственных действий, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.