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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Спасатели почти 5 часов тушили пожар на Лебединщине

16 января в 18:58 в Службу спасения «101» поступила информация о пожаре в деревянном жилом доме на ул. Центральной в с. Софиевка Лебединского района.

О возгорании сообщила хозяйка. На место происшествия было направлено отделение дежурного караула 18-й Государственной пожарно-спасательной части из районного центра и добровольную пожарную команду с. Будылка.

До приезда пожарных хозяйка пыталась самостоятельно укротить пламя, но эти действия не принесли ожидаемого результата. Прибыв на вызов, специалисты Службы спасения установили, что из окон помещения идет дым, а огонь успел распространиться на кровлю. Тушение осложняло наличие сена на чердаке. Для обеспечения бесперебойной подачи воды на тушение автоцистерны пришлось дозаправлять от водонапорной башни, находившейся на расстоянии 8 км от центра горения.

В 19:40 пожар был локализован, спасатели не допустили дальнейшего распространения, в 23:50 - ликвидирован. Всего на тушение было привлечено 4 человека личного состава и 1 единица спецтехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, 2 работника и 1 автомобиль добровольной пожарной команды.

В результате возгорания уничтожена кровля на площади 30 кв. м, повреждены стены на площади 45 кв. м.

Предполагаемая причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей. Поэтому специалисты еще раз напоминают, что печи нельзя оставлять без присмотра. Также запрещается разжигать их легковоспламеняющимися жидкостями. Кроме того, дверцы топки должна быть закрыта.

Право Лебединский район Пожар
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