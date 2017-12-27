Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:32120

У жителя Шостки нашли полкило марихуаны

Почти полкилограмма марихуаны нашли полицейские в квартире 46-летнего местного жителя.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий по краже сотрудники криминальной полиции нашли в квартире 46-летнего жителя Шостки сухое растительное вещество, похожее на марихуану, и устройство для ее применения.

«Высушенная измельченная конопля хранилась по всей квартире: на подоконнике, на шкафу и даже в газовой духовке, - рассказывает Валерий Строкач, начальник Шосткинского отдела полиции. - Наркотическое вещество полицейские изъяли и направили на исследование. Вес составил почти полкилограмма. По результатам экспертизы будут приняты соответствующие решения».

Правоохранители по данному факту открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 309 Уголовного кодекса Украины «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта». Санкция статьи предусматривает от уплаты штрафа до лишения свободы сроком до трех лет.

Право Наркотики Шостка
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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