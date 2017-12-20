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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:1516

На Сумщине предприниматель «нагрелся» на ремонте водопровода

На Белопольщине предприниматель подозревается в присвоении средств во время ремонтных работ.

Белопольский отделом Конотопской местной прокуратуры сообщено о подозрении частному предпринимателю, который во время реконструкции системы водоснабжения в одном из сел Белопольского района присвоил бюджетные средства.

В ходе следствия установлено, что сельским советом и указанным частным предпринимателем заключен ряд договоров по выполнению ремонтно-строительных работ на объекте «Реконструкция системы водоснабжения села». Всего за проведенные работы в течение 2015-2016 гг. предприниматель получил от заказчика 952 тыс. грн. При этом, согласно заключению комплектной судебной строительно-технической и экономической экспертиз, стоимость фактически выполненных работ значительно ниже, чем указано в официальных документах, и составляет 773 тыс. грн. То есть, во время реконструкции системы водоснабжения предприниматель присвоил почти 180 тыс. грн.

Как сообщил руководитель Конотопской местной прокуратуры Сергей Сегида, действия подозреваемого квалифицированы по ч. 4 ст. 191 (присвоение чужого имущества, совершенное в крупном размере) и ч. 2 ст. 366 (составление и выдача заведомо ложных официальных документов) УК Украины. За содеянное предпринимателю грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

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