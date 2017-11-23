Оборванный провод или поврежденное электрооборудование: что делать и куда звонить? К нам идет настоящая зима! На ближайшие дни (17-18 января) Гидрометцентр прогнозирует осложнение погодных условий - порывы юго-восточного ветра 15-20 м / с и метели.

В непогоду возникает риск падения деревьев и веток на линии электропередач, налипание на них снега и льда, а как следствие – повреждение ЛЭП и электрооборудования. Из-за этого могут возникать аварийные обесточивания и поражение током людей.

Специалисты ПАО «Сумыоблэнерго» напоминают элементарные правила электробезопасности, которые могут спасти здоровье и жизнь:

- не прикасайтесь к оборванным проводам и не приближайтесь к ним ближе чем на 8 метров;

- не проводите самостоятельно любые восстановительные работы в электрооборудовании;

- срочно сообщите о повреждении электрооборудования в колл-центр ПАО «Сумыоблэнерго» по номерам 0 800 3002 47 (круглосуточно и бесплатно) или 0542 659 659;

- организуйте охрану места обрыва провода до приезда энергетиков.

Берегите себя и близких!