Оборванный провод или поврежденное электрооборудование: что делать и куда звонить?

В непогоду возникает риск падения деревьев и веток на линии электропередач, налипание на них снега и льда, а как следствие – повреждение ЛЭП и электрооборудования. Из-за этого могут возникать аварийные обесточивания и поражение током людей.
Специалисты ПАО «Сумыоблэнерго» напоминают элементарные правила электробезопасности, которые могут спасти здоровье и жизнь:
- не прикасайтесь к оборванным проводам и не приближайтесь к ним ближе чем на 8 метров;
- не проводите самостоятельно любые восстановительные работы в электрооборудовании;
- срочно сообщите о повреждении электрооборудования в колл-центр ПАО «Сумыоблэнерго» по номерам 0 800 3002 47 (круглосуточно и бесплатно) или 0542 659 659;
- организуйте охрану места обрыва провода до приезда энергетиков.
Берегите себя и близких!
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