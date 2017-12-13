Информация для сумчан: увеличены ставки экологического налога Главное управление ГФС в Сумской области сообщает, что с 1 января 2018 года увеличены на 11,2 % ставки экологического налога, определенные статьями 243-248 Налогового кодекса Украины (далее - НКУ).

Соответствующие изменения внесены в НКУ Законом Украины от 7 декабря 2017 № 2245 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в 2018 году».

Предельными сроками подачи налоговых деклараций и уплаты налоговых обязательств считаются:

IV квартал 2017 годл - 9 февраля 2018 года, а последним днем уплаты налога - 19 февраля 2018 года;

I квартал с. г.: 10 мая и 18 мая 2018 года соответственно;

II квартал с. г.: 9 августа и 17 августа 2018 года соответственно;

III квартал с. г.: 9 ноября и 19 ноября 2018 года соответственно;

IV квартал с. г.: 11 февраля и 19 февраля 2019 года соответственно