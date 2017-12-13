Информация для сумчан: увеличены ставки экологического налога

Соответствующие изменения внесены в НКУ Законом Украины от 7 декабря 2017 № 2245 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в 2018 году».
Предельными сроками подачи налоговых деклараций и уплаты налоговых обязательств считаются:
IV квартал 2017 годл - 9 февраля 2018 года, а последним днем уплаты налога - 19 февраля 2018 года;
I квартал с. г.: 10 мая и 18 мая 2018 года соответственно;
II квартал с. г.: 9 августа и 17 августа 2018 года соответственно;
III квартал с. г.: 9 ноября и 19 ноября 2018 года соответственно;
IV квартал с. г.: 11 февраля и 19 февраля 2019 года соответственно
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