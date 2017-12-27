Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:41197

Сумские копы поймали краснопольского вора

Патрулируя территорию железнодорожного вокзала, экипаж патрульных обнаружил гражданина, который нарушал общественный порядок.

Общаясь с инспекторами, житель Краснопольского района нервничал. По имеющимся базам полицейские установили, что 42-летний мужчина находится в розыске Краснопольским отделением полиции по причастности к совершению уголовного преступления предусмотренного ч. 185 (кража) УК.

Стражи порядка задержали мужчину и доставили его в Сумское отделение полиции.

Право Патрульная полиция
view counter

По тематике

15.01.2018 16:25

Патрульные по горячим следам задержали магазинного вора

Немалое количество средств, алкогольный напиток, отвертка и гвоздодер обнаружили патрульные у гражданина, который, рано утром, вероятно проник в магазин....

Патрульные оштрафовали псевдоинвалидов
11.01.2018 09:49

Патрульные оштрафовали псевдоинвалидов

О транспортных средствах, припаркованных с нарушением ПДД, в полицию сообщили неравнодушные граждане....

10.01.2018 15:45

Патрульные отчитались за 2017 год

Управление патрульной полиции в Сумской области отчитывается о своей деятельности....

10.01.2018 08:39

Копы обнаружили подозреваемого в краже, находящегося в розыске

Ночью патрульные получили сообщение о неизвестном мужчине, который стучит в двери одного из подъездов на улице Интернационалистов и никак не...

09.01.2018 08:40

Во время семейной ссоры копы нашли наркотики, патроны и пули

Патрульные получили сообщение о постоянных семейных ссорах, причиной которых является сын заявителя....

view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.