Сумские копы поймали краснопольского вора

Общаясь с инспекторами, житель Краснопольского района нервничал. По имеющимся базам полицейские установили, что 42-летний мужчина находится в розыске Краснопольским отделением полиции по причастности к совершению уголовного преступления предусмотренного ч. 185 (кража) УК.
Стражи порядка задержали мужчину и доставили его в Сумское отделение полиции.
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