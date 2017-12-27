Сумские копы поймали краснопольского вора Патрулируя территорию железнодорожного вокзала, экипаж патрульных обнаружил гражданина, который нарушал общественный порядок.

Общаясь с инспекторами, житель Краснопольского района нервничал. По имеющимся базам полицейские установили, что 42-летний мужчина находится в розыске Краснопольским отделением полиции по причастности к совершению уголовного преступления предусмотренного ч. 185 (кража) УК.

Стражи порядка задержали мужчину и доставили его в Сумское отделение полиции.