На Шосткинщине в доме сгорела женщина

По информации 2-го Государственного пожарно-спасательного отряда Шосткинского горрайонного отдела Управления ГСЧС в Сумской области, о пожаре в 5:12 утра сообщили соседи. Также они рассказали, что в доме могут находится люди (жилье арендовала семья – мама с ребенком и бабушка). Соседи выбили стекла окон, пытались сами спасти жильцов, но пробраться в дом не удалось — из окон вырывался огонь.
На тушение пожара прибыли две команды спасателей из Шостки и Воронежа. В это время дом уже был полностью охвачен пламенем. Тушили почти 5 часов, в 9:45 пожар был ликвидирован. Деревянный дом сгорел полностью.
На месте пожара было обнаружено обугленное тело 68-летней женщины, проживавшей в доме. По всей вероятности, ее дочери с ребенком в момент пожара дома не было.
Причина возгорания устанавливается. Специалисты допускают, что пожар начался из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печи, сообщает Шостка.info.
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