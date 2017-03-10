В Сумах митинговали военные пенсионеры Сегодня, 17 января, около полутысячи военных пенсионеров собрались на площади Независимости.

Возмущенные жители области просят Верховную Раду выполнить постановление «О денежном довольствии военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава и некоторых других лиц», которым должны были поднять зарплаты кадровым военным и выплаты пенсионерам силовых структур, пишет Спецкор.

Собрались люди в Сумах на площади Независимости в рамках всеукраинской акции протеста. Митинг в областном центре начался около 11 утра. Участие в нем принимают преимущественно представители организаций областных, городских ветеране АТО, организаций ветеранов Афганистана.

По этому случаю в областной центр съехались представители из Шостки, Липовой Долины, Тростянца, Великой Писаревки и Кролевца.

Митингующие хотят, чтобы в Верховной Раде все же ввели в действие постановление №704, которое депутаты приняли еще летом прошлого года. Оно должно было начать действовать с 1 января 2018 года, однако перед Новым годом его введение в действие отсрочили еще на год.

Такие же акции сегодня проходят практически во всех областных центрах Украины и под стенами Верховной Рады.