Молодежь Сум приглашают учиться в «Школе прав и действия»

Участниками школы станет молодежь города в возрасте от 16 до 20 лет. Проект направлен на повышение уровня осведомленности молодых людей в области прав человека и ознакомления с основными механизмами защиты прав человека в Украине.
В рамках проекта будут рассмотрены следующие темы: «Права человека в Украине», «Равенство», «Толерантность», «Проектный менеджмент», «Активное гражданство». По завершению школы участники создадут собственные проекты, которые в дальнейшем смогут реализовать в Сумах.
Одна из организаторов мероприятия Диана Дубинская отмечает: «Идея создания данной школы пришла довольно давно. Толчком стало предложение создать что-то подобное от волонтера Джейды Вудлей, работающей в Центре».
Организаторы надеются, что молодые сумчане с удовольствием станут учениками данной школы.
Проект будет реализован при финансовой поддержке партнерской программы Корпуса мира США в Украине.
За дополнительной информацией можно обращаться по тел.: (099) 439-58-40 - Диана, (066) 851-88-45 - Инна.
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