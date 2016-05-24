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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:47107

Молодежь Сум приглашают учиться в «Школе прав и действия»

В феврале-апреле текущего года городской центр досуга молодежи реализует проект «Школа прав и действия».

Участниками школы станет молодежь города в возрасте от 16 до 20 лет. Проект направлен на повышение уровня осведомленности молодых людей в области прав человека и ознакомления с основными механизмами защиты прав человека в Украине.

В рамках проекта будут рассмотрены следующие темы: «Права человека в Украине», «Равенство», «Толерантность», «Проектный менеджмент», «Активное гражданство». По завершению школы участники создадут собственные проекты, которые в дальнейшем смогут реализовать в Сумах.

Одна из организаторов мероприятия Диана Дубинская отмечает: «Идея создания данной школы пришла довольно давно. Толчком стало предложение создать что-то подобное от волонтера Джейды Вудлей, работающей в Центре».

Организаторы надеются, что молодые сумчане с удовольствием станут учениками данной школы.

Проект будет реализован при финансовой поддержке партнерской программы Корпуса мира США в Украине.

За дополнительной информацией можно обращаться по тел.: (099) 439-58-40 - Диана, (066) 851-88-45 - Инна.

Общество Молодежь Права человека
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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