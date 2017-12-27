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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:19250

Житель Сумщины отдал 30 тысяч за виртуальный трактор

Пытаясь сэкономить на приобретении трактора, 52-летний житель Великописаревского района решил воспользоваться Интернет-объявлениями. Найдя выгодное предложение, наткнулся на мошенника, который взял предоплату почти на 30 тыс. гривен и скрылся.

Обратившись за помощью в полицию, мужчина рассказал, что объявление о продаже трактора нашел в Интернет-сети. А когда связался с продавцом, который назвался Владимиром и договорился с ним о покупке, перечислил ему предоплату на сумму почти в 30 тыс. гривен, а товара так и не получил.

Сейчас в полиции по данному факту открыли уголовное производство по ч.1 ст.190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество». Правоохранители уже установили владельца счета, куда были зачислены деньги. Следственные действия продолжаются. А полицейские в очередной раз обращаются к гражданам с просьбой, быть более осмотрительными и всегда просчитывать возможные последствия. Помните, что каждое третье объявление в Интернете является мошеннической ловушкой, а потому, выбирая там товары, пользуйтесь только проверенными магазинами и за товар платите только при его получении, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Великописаревский район Мошенничество
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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