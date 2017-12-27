Житель Сумщины отдал 30 тысяч за виртуальный трактор Пытаясь сэкономить на приобретении трактора, 52-летний житель Великописаревского района решил воспользоваться Интернет-объявлениями. Найдя выгодное предложение, наткнулся на мошенника, который взял предоплату почти на 30 тыс. гривен и скрылся.

Обратившись за помощью в полицию, мужчина рассказал, что объявление о продаже трактора нашел в Интернет-сети. А когда связался с продавцом, который назвался Владимиром и договорился с ним о покупке, перечислил ему предоплату на сумму почти в 30 тыс. гривен, а товара так и не получил.

Сейчас в полиции по данному факту открыли уголовное производство по ч.1 ст.190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество». Правоохранители уже установили владельца счета, куда были зачислены деньги. Следственные действия продолжаются. А полицейские в очередной раз обращаются к гражданам с просьбой, быть более осмотрительными и всегда просчитывать возможные последствия. Помните, что каждое третье объявление в Интернете является мошеннической ловушкой, а потому, выбирая там товары, пользуйтесь только проверенными магазинами и за товар платите только при его получении, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.