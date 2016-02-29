На Сумщине на тонком льду погибли пятеро Из-за аномально теплой погоды для данного времени года только с середины января на улице началась настоящая календарная зима.

Поэтому на реках только формируется ледовый покров, толщина которого минимальна. Однако это не пугает граждан, в первую очередь, любителей зимней рыбалки, которые выходят на тонкий лед, подвергая себя опасности.

Как результат, в текущем году на водных объектах области уже погибло пять человек. Трагические случаи зафиксированы в Середина-Будском, Сумском, Белопольского района, городе Шостка и Сумах. Возраст погибших - от 23 до 54-х лет. Неутешительная статистика ярко свидетельствует о том, что следует прислушиваться к советам спасателей и не выходить на лед!

Если же вы оказались в воде даже без всякого вспомогательного средства при себе, то главное - не паниковать. Чтобы выбраться на поверхность, старайтесь не обламывать кромку, наползайте грудью на льдину, чтобы увеличить площадь опоры. Выйдя из воды, откатитесь и ползите в том направлении, откуда вы пришли и где, таким образом, прочность льда проверена.

Если вам пришлось стать свидетелем попадания человека под лед, сразу сообщите ему, что идете на помощь. Подложите под себя доску, лыжи или фанеру и ползите на них. Помочь человеку выбраться из ледяной воды помогут ремни, шарфы или лыжи, которые надо подавать в нескольких метрах. Вытащив пострадавшего, немедленно покиньте опасную зону.

Чтобы эти знания не пришлось применять на практике, следует помнить, что безопасный лед толщиной не менее 7 см для одного человека и 15 см - для группы лиц. В периоды же оттепелей и неустойчивых погодных условий нужно вообще воздержаться от выходов на лед рек и озер, которая теряет прочность и становится крайне опасной, и ни в коем случае не допускать на водоемы детей, сообщает управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.