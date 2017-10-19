В Сумах стартовал чемпионат Украины по стрельбе из лука Сегодня, 17 января, в манеже СумГУ стартовал чемпионат Украины по стрельбе из лука в помещении.

На старт вышли около 200 участников, которые поборются за личное и командное первенство в олимпийском и блочном луке.

Каждый день соревнования начинаются в 9.00 и длятся до 19.00.