В Сумах стартовал чемпионат Украины по стрельбе из лука

На старт вышли около 200 участников, которые поборются за личное и командное первенство в олимпийском и блочном луке.
Каждый день соревнования начинаются в 9.00 и длятся до 19.00.
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