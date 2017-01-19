Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:50213

В Сумах определили места массовых купаний на Крещение

В соответствии с Распоряжением городского головы Александра Лысенко определены мероприятия, связанные с празднованием праздника Крещения.

В документе определены места, где будет проходить освящение воды 19 января, и меры, которые должны принять соответствующие структурные подразделения городского совета, чтобы освящение воды и погружение горожан в купель было безопасным.

Воду в этот день будут святить на реке Псел у Харьковского моста, у ГРК «Здыбанка» и у ресторана «Старий млин».

В отделе по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения просят сумчан во время купаний на Крещение и соблюдать правила безопасности.

Общество Крещение Крещенское купание
view counter

По тематике

Сегодня 10:45

На Сумщине будут думать, как отмечать 1030-летие крещения Руси

16 января в Сумской облгосадминистрации состоялось заседание Совета церквей....

15.01.2018 14:22

Советы сумских спасателей крещенским купальщикам

19 января все православные христиане будут отмечать один из главных праздников - Крещение. Для того, чтобы праздник не обернулось трагедией,...

20.01.2017 09:57

На Сумщине возле крещенских купальщиков дежурили 119 спасателей

На водоемах Сумской области во время празднования Крещения дежурили 119 спасателей и 16 единиц техники....

В Сумах из крана можно набрать освященной воды
19.01.2017 14:19

В Сумах из крана можно набрать освященной воды

Сегодня, 19 января, КП «Горводоканал» освятил воду в Сумах....

19.01.2017 13:18

Мэр Сум нырнул в прорубь. Видео

Сегодня, 19 января, в праздник крещения мэр Сум Александр Лысенко также принял участие в купании в Псле....

view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.