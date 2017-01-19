В Сумах определили места массовых купаний на Крещение

В документе определены места, где будет проходить освящение воды 19 января, и меры, которые должны принять соответствующие структурные подразделения городского совета, чтобы освящение воды и погружение горожан в купель было безопасным.
Воду в этот день будут святить на реке Псел у Харьковского моста, у ГРК «Здыбанка» и у ресторана «Старий млин».
В отделе по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения просят сумчан во время купаний на Крещение и соблюдать правила безопасности.
16 января в Сумской облгосадминистрации состоялось заседание Совета церквей....
19 января все православные христиане будут отмечать один из главных праздников - Крещение. Для того, чтобы праздник не обернулось трагедией,...
На водоемах Сумской области во время празднования Крещения дежурили 119 спасателей и 16 единиц техники....
Сегодня, 19 января, КП «Горводоканал» освятил воду в Сумах....
Сегодня, 19 января, в праздник крещения мэр Сум Александр Лысенко также принял участие в купании в Псле....