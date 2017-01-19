В Сумах определили места массовых купаний на Крещение В соответствии с Распоряжением городского головы Александра Лысенко определены мероприятия, связанные с празднованием праздника Крещения.

В документе определены места, где будет проходить освящение воды 19 января, и меры, которые должны принять соответствующие структурные подразделения городского совета, чтобы освящение воды и погружение горожан в купель было безопасным.

Воду в этот день будут святить на реке Псел у Харьковского моста, у ГРК «Здыбанка» и у ресторана «Старий млин».

В отделе по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения просят сумчан во время купаний на Крещение и соблюдать правила безопасности.