В Сумах прошли первые легкоатлетические старты Нового года

В нем приняло участие около 500 атлетов. Кроме местных спортсменов, выступали также члены национальной команды, которые находятся сейчас в Сумах на сборах, а также «новобранцы» Восточного Государственного Центра олимпийской подготовки по легкой атлетике, который начал свою работу в городе с 1 января. Среди них 2 ЗМСУ, 8 МСУМК, 25 мастеров спорта Украины.
В командном первенстве среди сборных команд городов и районов призовые места распределились следующим образом:
среди юношей:
1 место г. Сумы - 337 очков
2 место г. Ахтырка - 288 очков
3 место г. Ромны - 276 очков
среди взрослых:
1 место г. Сумы - 1310 очков
2 место г. Ахтырка - 760 очков
3 место Сумской р-н - 720 очков
С полными результатами соревнований можно ознакомиться по этой ссылке.
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