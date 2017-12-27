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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:27150

В Сумах прошли первые легкоатлетические старты Нового года

15-16 января в манеже СумГУ состоялся чемпионат Сумской области по легкой атлетике в помещении.

В нем приняло участие около 500 атлетов. Кроме местных спортсменов, выступали также члены национальной команды, которые находятся сейчас в Сумах на сборах, а также «новобранцы» Восточного Государственного Центра олимпийской подготовки по легкой атлетике, который начал свою работу в городе с 1 января. Среди них 2 ЗМСУ, 8 МСУМК, 25 мастеров спорта Украины.

В командном первенстве среди сборных команд городов и районов призовые места распределились следующим образом:

среди юношей:

1 место г. Сумы - 337 очков

2 место г. Ахтырка - 288 очков

3 место г. Ромны - 276 очков

среди взрослых:

1 место г. Сумы - 1310 очков

2 место г. Ахтырка - 760 очков

3 место Сумской р-н - 720 очков

С полными результатами соревнований можно ознакомиться по этой ссылке.

Спорт Легкая атлетика
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Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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