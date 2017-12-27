В Сумах прошли первые легкоатлетические старты Нового года 15-16 января в манеже СумГУ состоялся чемпионат Сумской области по легкой атлетике в помещении.

В нем приняло участие около 500 атлетов. Кроме местных спортсменов, выступали также члены национальной команды, которые находятся сейчас в Сумах на сборах, а также «новобранцы» Восточного Государственного Центра олимпийской подготовки по легкой атлетике, который начал свою работу в городе с 1 января. Среди них 2 ЗМСУ, 8 МСУМК, 25 мастеров спорта Украины.

В командном первенстве среди сборных команд городов и районов призовые места распределились следующим образом:

среди юношей:

1 место г. Сумы - 337 очков

2 место г. Ахтырка - 288 очков

3 место г. Ромны - 276 очков

среди взрослых:

1 место г. Сумы - 1310 очков

2 место г. Ахтырка - 760 очков

3 место Сумской р-н - 720 очков

С полными результатами соревнований можно ознакомиться по этой ссылке.