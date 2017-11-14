За год на Сумщине зарегистрировались почти 30 тысяч безработных Главное управление статистики в Сумской области сообщает о состоянии рынка труда в Сумской области.

По данным Сумского областного центра занятости, в течение 2017 года статус безработного в центрах занятости области получили 29,2 тыс. человек. Трудоустроено при содействии государственной службы занятости 14,2 тыс. человек, больше всего - в Сумах, Конотопе, Шосткинском и Лебединском районах. Кроме того, 11,3 тыс. человек проходили профобучение, участвовали в общественных работах и работах временного характера.

На конец 2017 года на учете оставалось 14,6 тыс. безработных, в то же время в базе вакансий насчитывалось 1266 свободных рабочих мест. Каждая пятая вакансия предусматривалась для квалифицированных рабочих с инструментом или для рабочих по обслуживанию, эксплуатации и контролю за работой технологического оборудования и машин, каждая восьмая - для работников сферы торговли и услуг, каждая девятая - для профессионалов или для простых профессий.

Средний размер пособия по безработице в декабре 2017 году составил 2108 грн, что на 12,4% больше, чем в декабре 2016 года.