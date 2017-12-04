На Сумщине возросли надои молока Главное управление статистики в Сумской области сообщает о состоянии отрасли животноводства в Сумской области.

В 2017 году на Сумщине произведено 64,8 тыс. т мяса (реализация скота и птицы на убой в живой массе), 415,8 тыс. т молока и 382,9 млн шт. яиц. Превысили уровень по производству мяса и молока сельхозпредприятия 7 районов Сумщины, из них больше всего в Глуховском и Шосткинском районах. Относительно среднего надоя молока, то в целом по области за год он увеличился на 210 кг и составил 5276 кг.

Численность поголовья скота и птицы на 1 января 2018 года во всех категориях хозяйств составило 149,5 тыс. голов крупного рогатого скота (в том числе коров - 80,7 тыс.голов), свиней - 114,9 тыс.голов, овец и коз - 39,7 тыс.голов, птицы - 4917,0 тыс. голов.