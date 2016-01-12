В Сумах откроют 35 стационарных пунктов обогрева В период сильных морозов сумчане смогут согреться в больницах и библиотеках.

В случае значительного снижения температуры, в Сумах заработают 33 стационарные пункты обогрева, в селе Н. Песчаное - два.

16 обустроят при лечебно-профилактических учреждениях, один - в Центре реинтеграции бездомных, 18 - в библиотеках.

Пункты обогрева будут работать по графикам этих учреждений. По возможности у них будет организовано угощение горячим чаем.

Адреса пунктов обогрева здесь.