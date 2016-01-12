В Сумах откроют 35 стационарных пунктов обогрева

В случае значительного снижения температуры, в Сумах заработают 33 стационарные пункты обогрева, в селе Н. Песчаное - два.
16 обустроят при лечебно-профилактических учреждениях, один - в Центре реинтеграции бездомных, 18 - в библиотеках.
Пункты обогрева будут работать по графикам этих учреждений. По возможности у них будет организовано угощение горячим чаем.
Адреса пунктов обогрева здесь.
В сильные морозы, которые, по прогнозам областного Гидрометцентра, не покинут Сумы еще и завтра, для горожан развернули 35 пунктов обогрева....
Учитывая резкое снижение температур, в Сумах развернуты временные пункты обогрева....
123 пункта функционируют в круглосуточном режиме, из них 79 - на базе объектов, принадлежащих местным органам власти, и 44 -...
Сумские дорожники продолжают нести круглосуточную вахту для обеспечения безопасного и бесперебойного движения по автомобильным дорогам общего пользования области....
Глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко потребовал от подчиненных всесторонне помогать гражданам в условиях снижения температуры....