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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:4199

В Сумах откроют 35 стационарных пунктов обогрева

В период сильных морозов сумчане смогут согреться в больницах и библиотеках.

В случае значительного снижения температуры, в Сумах заработают 33 стационарные пункты обогрева, в селе Н. Песчаное - два.

16 обустроят при лечебно-профилактических учреждениях, один - в Центре реинтеграции бездомных, 18 - в библиотеках.

Пункты обогрева будут работать по графикам этих учреждений. По возможности у них будет организовано угощение горячим чаем.

Адреса пунктов обогрева здесь.

Общество Пункты обогрева
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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