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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:45190

В Глухове авто ушло под лед

Около часа дня на Скоропадском озере в Глухове случилось ЧП: TOYOTA Avensis слетела с дороги и провалилась под лед.

Как удалось узнать у водителя, он местный, ехал в село Береза к бабушке на день рождения. Не доезжая буквально 50 м до моста, его занесло. Автомобиль задом съехал с дороги на лед. В этом месте крутая насыпь, так что выехать самостоятельно наверх он уже не мог. Через полчаса машина вообще провалилась под лед. Когда журналисты приехали на место происшествия, как раз была в разгаре спасательная операция. Проезда через мост не было, образовалась небольшая пробка. Был трактор, лесовоз. Оказалось, это Глуховский агролесхоз помогал техникой. Так как место на дороге оказалось узким, пришлось приспосабливаться. Рядом с машиной в воде был даже человек в водолазном костюме, он помогал цеплять веревки, представился любителем подводной охоты, которого попросили помочь.

По словам водителя, он не знает, как это произошло. Он не жалуется на состояние дороги (на момент аварии снег был почищен, песок посыпан, гололеда не было), также его никто не подрезал.

В полиции сообщили, что пострадавших не было, пишет Неделя.

Право Дтп
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