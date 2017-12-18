Косовщинскому убийце грозит пожизненный срок

Сумским отделом Сумской местной прокуратуры утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 37-летнего жителя Полтавской области, который лишил жизни 66-летнюю женщину.
Трагедия произошла 30 августа 2017 года в с. Косовщина Сумского района. Потерпевшая возвращалась в вечернее время домой. На остановке общественного транспорта к ней подошел мужчина, чтобы узнать маршрут по городу. Выяснилось, что он не успел на последний автобус в Гадяч, поэтому решил заночевать на железнодорожном вокзале. Поскольку случайный знакомый оказался земляком, потому что женщина некоторое время проживала в Гадячском районе, она предложила ему собственное жилье. Злоумышленник вместе с женщиной поехали в с. Косовщина, где проживала потерпевшая. А уже на утро ее окровавленное тело нашел внук. Из дома пропали около 2 тыс. грн, золотое кольцо и серьги. На теле женщины эксперты насчитали около 40 ножевых ранений.
Как сообщил прокурор Сумского отдела Сумской местной прокуратуры Леонид Криушенко, обвиняемый в мае 2017 года уволился по так называемому «Закону Савченко» из мест лишения свободы, где провел 12 лет, отбывая наказание за убийство. Его действия квалифицированы по п. 13 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство, совершенное лицом, ранее совершившим подобное преступление) и ч. 2 ст. 185 (кража) УК Украины. Сейчас мужчина находится в СИЗО, за совершенное ему грозит от 10 лет до пожизненного лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры области.
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