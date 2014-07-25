В Сумах подписали Меморандум с DESPRO Между проектом DESPRO, Сумской областной государственной администрацией и Сумским областным советом 17 января был подписан Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве.

Документ станет основой для воплощения на территории региона конкретных проектов, которые сегодня поддерживает DESPRO, пишет сайт облсовета.

По словам главы облсовета Владимира Токаря, областной совет своей первоочередной задачей видит комплексное развитие территорий региона. Чем лучше там будут условия для жизни, тем комфортнее для населения. «Поэтому важно, что в период реформ громады могут положиться на поддержку также и проектов международной технической помощи. Яркий пример - DESPRO, с которым область продолжит тесное сотрудничество», - отметил он.

В.Токарь напомнил, что почти за 10 лет совместной работы на Сумщине сделаны 25 проектов, направленных не только на водоснабжение в селах области, но и два городских - в Кролевце и Ромнах. А это сотни километров водопроводов. Также происходило тесное сотрудничество в вопросах утилизации твердых бытовых отходов.

Общая сумма, которая была потрачена на осуществление проектов в рамках софинансирования с местными бюджетами, составила почти 40 млн грн. DESPRO вложил треть от этой суммы.

По словам руководителя швейцарско-украинского проекта «Поддержка децентрализации в Украине» DESPRO Оксаны Гарнец, Сумская область демонстрирует активность в процессе реформы местного самоуправления и территориальной организации власти. «Если в начале реформы, в 2015 году, в области было создано лишь одну объединенную территориальную громаду, то уже на 1 января 2018 на Сумщине сформировали 28 ОТГ. Это говорит о том, что и население региона, и властные структуры понимают важность и необходимость реализации задач децентрализации, которые, по большому счету, направлены на улучшение качества базовых услуг для населения, местное экономическое развитие и улучшение благосостояния людей», - отметила она.

По ее словам, активность области в процессе децентрализации привлекла внимание проекта DESPRO, который уже более 10 лет в Украине внедряет проекты, направленные на организацию качественных и доступных публичных услуг в тесном сотрудничестве с общинами и местными властями.

По словам первого замглавы Сумской облгосадминистрации Александра Марченко, миссия проекта заключается в оптимизации системы управления и содействии эффективному местному развитию в Украине, что в свою очередь, создаст новый импульс как для демократических процессов, так и для предоставления услуг на уровне общины. «Сейчас, я уверен, и благодаря Меморандуму работа с громадами области углубится», - отметил чиновник.

После торжественного подписания важного документа о сотрудничестве между DESPRO, ОГА и областным советом, было подписаны Меморандумы о сотрудничестве между DESPRO и Березовской и Шалыгинской объединенными территориальными громадами. В обоих случаях предполагается направление усилий сторон на укрепление институционального и организационного потенциала ОТГ для эффективного обеспечения предоставления услуг водоснабжения и водоотведения на основе инновационных моделей и лучших практик предоставления децентрализованных публичных услуг.

Руководители этих громад поблагодарили Оксане Гарнец за то, что именно их проекты были отобраны для внедрения в жизнь. И отметили, что докажут свое умение работать для улучшения жизни населения громад.