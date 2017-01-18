Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:0965

Заходи до Дня Соборності України у Сумах

На сайті мерії з’явився список заходів до Дня Соборності України у Сумах.

Назва заходу

Час

Місце проведення

             Покладання квітів до могил загиблих в зоні АТО

      9:30

Центральне кладовище

по вул. 20 років Перемоги

Урочистий мітинг «Соборна та єдина – рідна Україна», покладання квітів до пам’ятника Т. Шевченку

      11:00

сквер Т. Шевченка

Акція «Ланцюг Єдності»

      12:00

Харківський міст

Відкриття виставки «100 років боротьби: Українська революція 1917-1921»

      13:00

Сумська обласна універсальна наукова бібліотека

Урочистості та святковий концерт «Єднаймося, люба родино!»

      14:00

Сумська обласна філармонія

Флешмоб «Вогні Соборності єднають Україну»

      16:00

сквер Т. Шевченка
Общество День соборости Украины
view counter

По тематике

15.01.2018 08:46

Сумщина готується до Дня Соборності України

На нараді під головуванням керівника апарату облдержадміністрації Дмитра Живицького визначились із планом заходів у День Соборності України та День пам’яті...

Сумчан звуть запалити Україну
20.01.2017 15:17

Сумчан звуть запалити Україну

22 січня о 16:00 в сквері Шевченка на вул. Соборній на честь свята Дня Соборності України Сумським обласним осередком...

20.01.2017 11:06

В Сумской налоговой отметили День Соборности

Специалисты Государственной налоговой инспекции в г. Сумы не смогли остаться в стороне от празднования Дня Соборности Украины....

20.01.2017 08:40

В Сумах отметят День соборности Украины

На информпортале Сумского горсовета появился список мероприятий по случаю Дня соборности Украины....

18.01.2017 15:41

Как в Сумах отметят День Соборности

С завтрашнего дня в Сумах начинаются мероприятия ко Дню Соборности Украины....

view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.