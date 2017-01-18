Заходи до Дня Соборності України у Сумах

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Назва заходу
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Час
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Місце проведення
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Покладання квітів до могил загиблих в зоні АТО
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9:30
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Центральне кладовище
по вул. 20 років Перемоги
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Урочистий мітинг «Соборна та єдина – рідна Україна», покладання квітів до пам’ятника Т. Шевченку
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11:00
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сквер Т. Шевченка
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Акція «Ланцюг Єдності»
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12:00
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Харківський міст
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Відкриття виставки «100 років боротьби: Українська революція 1917-1921»
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13:00
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Сумська обласна універсальна наукова бібліотека
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Урочистості та святковий концерт «Єднаймося, люба родино!»
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14:00
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Сумська обласна філармонія
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Флешмоб «Вогні Соборності єднають Україну»
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16:00
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сквер Т. Шевченка
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