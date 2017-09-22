Прокуратура выиграла в суде 20 миллионов у «Федорченко» для сумского бюджета

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала пресс-секретарь прокуратуры Сумской области Наталья Науменко.
«Сумским окружным административным судом удовлетворен иск прокуратуры и отменено решение Сумского исполнительного комитета, согласно которому один из местных застройщиков было безосновательно освобожден от уплаты паевых взносов. По принципиальной позиции прокуратуры застройщик обязан по завершению строительства уплатить 4% от стоимости ДЕСЯТИ многоэтажных домов (ориентировочно около 20 МЛН ГРН) в местный бюджет на развитие инфраструктуры города», - написала она.
Как известно, речь идет о застройке 4,4 га в районе ул. Интернационалистов застройщиком «Федорченко», которого исполком 23 августа 2017 года освободил от уплаты паевых взносов в рабочем порядке, то есть, только собрав подписи, непублично и без обсуждения.
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