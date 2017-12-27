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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:00124

Готова ли Сумщина к непогоде?

К встрече с непогодой должны быть готовы местные органы власти и все соответствующие службы.

Такое поручение дал глава Сумской облгосадминистрации с учетом прогнозов относительно существенного ухудшения погодных условий. Он отметил необходимость перевода на усиленный режим работы местных органов власти и всех соответствующих служб.

Поручения были даны по итогам внеочередного заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которое состоялось в Киеве под председательством Вице-премьер-министра - Министра регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадия Зубко.

Вместе с тем Николай Клочко обращается к владельцам автотранспорта и пассажироперевозчикам Сумщины в ближайшие сутки при отсутствии крайней необходимости воздержаться от выезда на автодороги.

Как ранее сообщал Гидрометцентр, по всей Украине прогнозируют очень сильные снегопады, пик непогоды ожидается с ночи 17 января до середины дня 18 января.

По словам руководителя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николая Чечеткина, на территории Сумской, Полтавской, Черниговской, Киевской, а также Черкасской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областей ожидаются сильные, а местами очень сильные снегопады, метели. Снежный покров местами может быть высотой до 40 сантиметров.

По информации Службы автодорог Сумской области к встрече непогоды дорожные хозяйства готовы. Заготовлено 39530 т песчано-соляных смесей. Создан резерв дизтоплива и бензина. К работе подготовлено 235 единиц специальной дорожной техники и 70 единиц навесного оборудования. Из них пескоразбрасывателей - 54 ед., солераспределителей - 4 ед., бульдозеров - 15 ед., автогрейдеров - 33 ед., роторных снегоочистителей - 4 ед. и 70 единиц другой снегоочистительной техники (Т-150, МТЗ и т.д.). Дополнительно заключены 42 договора для привлечения 69 единиц техники других предприятий. На период осложнения погодных условий 17-19 января дополнительная техника будет привлечена и приближена к местам возможного осложнения движения (в частности, на подъемах). Введено круглосуточное дежурство работников Службы автодорог Сумской области.

Общество Непогода
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