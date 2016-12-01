На Сумщине определены места, где можно согреться в мороз По информации Управления ГСЧС в Сумской области, по состоянию на 17 января на территории области развернуто 490 пунктов обогрева.

Из них 454 работают в рабочее время, 36 - круглосуточно, чтобы обезопасить граждан от переохлаждения. С перечнем пунктов обогрева, функционирующих на территории области можно ознакомиться на сайте Управления ГСЧС в Сумской области.

В связи с понижением температурного режима и ухудшением погодных условий пункты обогрева размещаются в государственных и социальных учреждениях, учреждениях культуры, больницах, сельских советах, вокзалах, автостанциях и т.д., где можно без колебаний согреться, выпить горячего чая и отдохнуть.