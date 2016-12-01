На Сумщине определены места, где можно согреться в мороз

Из них 454 работают в рабочее время, 36 - круглосуточно, чтобы обезопасить граждан от переохлаждения. С перечнем пунктов обогрева, функционирующих на территории области можно ознакомиться на сайте Управления ГСЧС в Сумской области.
В связи с понижением температурного режима и ухудшением погодных условий пункты обогрева размещаются в государственных и социальных учреждениях, учреждениях культуры, больницах, сельских советах, вокзалах, автостанциях и т.д., где можно без колебаний согреться, выпить горячего чая и отдохнуть.
В период сильных морозов сумчане смогут согреться в больницах и библиотеках....
В сильные морозы, которые, по прогнозам областного Гидрометцентра, не покинут Сумы еще и завтра, для горожан развернули 35 пунктов обогрева....
Учитывая резкое снижение температур, в Сумах развернуты временные пункты обогрева....
123 пункта функционируют в круглосуточном режиме, из них 79 - на базе объектов, принадлежащих местным органам власти, и 44 -...
Сумские дорожники продолжают нести круглосуточную вахту для обеспечения безопасного и бесперебойного движения по автомобильным дорогам общего пользования области....