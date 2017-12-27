На Сумщине столкнулись маршрутка и трактор: есть пострадавшие Происшествие произошло сегодня, 18 января, в 4:30 утра в с. Вильшана Недригайловского района.

Водитель маршрутного автомобиля «Мерседес Спринтер», двигаясь по центральной улице села, не справился с управлением и допустил столкновение с трактором Т-150, который чистил дорогу от снега.

В результате столкновения пятеро пассажиров маршрутки - три женщины и два мужчины - получили телесные повреждения. Некоторые из них были доставлены в больницу Недригайлова и Сум. На месте работает следственно-оперативная группа.

Сотрудники полиции в очередной раз обращаются к водителям и владельцам транспортных средств с призывом быть внимательными на дорогах, особенно в осложненных погодных условиях. Во время снегопадов, гололеда и тумана лучше воздержаться от поездок, но если возникает такая необходимость - будьте осторожны в дороге. Отправляясь в поездку, позаботьтесь о техническом состоянии вашего авто, «зимней» резине, наличии соответствующих инструментов, аптечки и огнетушителя. Соблюдайте правила дорожного движения, учитывайте состояние автотрассы во время маневров, не превышайте скорость. Помните - дорога не прощает безответственности и легкомыслия, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.