Сумчане снова сидят без воды

С 9:30 подачу воды приостановлено в дома по ул. Южной, ул. Героев Небесной сотни, ул. Петропавловской, ул. Герасима Кондратьева, ул. Оболонской и прилегающих к ним улиц.
После завершения работ водоснабжение будет восстановлено.
КП «Горводоканал» извиняется потребителей за временные неудобства.
КП «Горводоканал» сообщает об отключении водоснабжения на ул. Г.Кондратьева....
В связи с аварийной ситуацией 5 января будет приостановлена работа Тополянскойнасосной станции....
КП «Горводоканал» сообщает о приостановлении работы Тополянской насосной станции....
В связи с проведением аварийно-ремонтных работ, КП «Горводоканал» приостановило водоснабжение ряда домов....
Сайт мэрии сообщает об аварийной ситуации в Центре первичной медико-социальной помощи №3....