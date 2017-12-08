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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:59145

Сумчане снова сидят без воды

В связи с ликвидацией порыва на водопроводной сети диаметром 400 мм по ул. Южная, 40 приостановлено водоснабжение домов на ряде улиц.

С 9:30 подачу воды приостановлено в дома по ул. Южной, ул. Героев Небесной сотни, ул. Петропавловской, ул. Герасима Кондратьева, ул. Оболонской и прилегающих к ним улиц.

После завершения работ водоснабжение будет восстановлено.

КП «Горводоканал» извиняется потребителей за временные неудобства.

Общество Отключение воды
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