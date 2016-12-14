Спасти сумчанина, который провалился под лед на Псле, не удалось

16 января, около 14.00, патрульные получили сообщение о мужчине, который провалился под лед на реке Псел в районе Мамаевщины. Как выяснилось, гражданин переходил реку, однако вследствие тонкого льда провалился.
Благодаря слаженным действиям патрульных и спасателей гражданина удалось извлечь из воды. Однако в машине скорой помощи, на которой его везли в медицинское учреждение, у мужчины остановилось сердце. Реанимировать его врачам не удалось.
Чтобы предотвратить беду, уберечь жизни и здоровья граждан напоминаем вам правила поведения на льду:
- выходить на лед безопасно только тогда, когда его толщина достигнет 7 см (в расчет берется только толщина нижнего, зеленоватого слоя льда);
- массовая пешеходная переправа может быть организована только при толщине льда более 15 см;
- для устройства катка толщина льда должна быть не менее 12 см.
Граждане, будьте осторожны на льду, соблюдайте элементарные правила безопасности, берегите свою жизнь и здоровье!
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