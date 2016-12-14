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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:17145

Спасти сумчанина, который провалился под лед на Псле, не удалось

На дворе январь, однако только несколько дней на территории области указатели держатся на отметке ниже нуля.

16 января, около 14.00, патрульные получили сообщение о мужчине, который провалился под лед на реке Псел в районе Мамаевщины. Как выяснилось, гражданин переходил реку, однако вследствие тонкого льда провалился.

Благодаря слаженным действиям патрульных и спасателей гражданина удалось извлечь из воды. Однако в машине скорой помощи, на которой его везли в медицинское учреждение, у мужчины остановилось сердце. Реанимировать его врачам не удалось.

Чтобы предотвратить беду, уберечь жизни и здоровья граждан напоминаем вам правила поведения на льду:

- выходить на лед безопасно только тогда, когда его толщина достигнет 7 см (в расчет берется только толщина нижнего, зеленоватого слоя льда);

- массовая пешеходная переправа может быть организована только при толщине льда более 15 см;

- для устройства катка толщина льда должна быть не менее 12 см.

Граждане, будьте осторожны на льду, соблюдайте элементарные правила безопасности, берегите свою жизнь и здоровье!

Право Тонкий лед
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