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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:50181

Шосткинец потратил 6 тысяч на «виртуальный» пылесос

Пытаясь сделать жене подарок, 33-летний шосткинец заказал в Интернете пылесос. И оплатив более 6000 гривен за товар, наткнулся на мошенников.

В Шосткинский отдел полиции с заявлением о мошенничестве обратился 33-летний местный житель. Мужчина рассказал правоохранителям, что заказал в Интернете пылесос, который думал подарить жене, но техники так и не получил. По словам заявителя, он и раньше заказывал товары в Интернете. И, чтобы сэкономить на пересылке денег по услуге «наложенный платеж», платил продавцу сразу всю сумму стоимости товара. Но на этот раз посылки так и не получил, а так называемый продавец перестал выходить на связь.

В полиции по данному факту открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество». А правоохранители в очередной раз обращаются к гражданам с просьбой: быть предельно внимательными при покупке или продаже товара в сети Интернет и за товар платить при его получении, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Мошенничество Шостка
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
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Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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