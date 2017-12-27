Шосткинец потратил 6 тысяч на «виртуальный» пылесос Пытаясь сделать жене подарок, 33-летний шосткинец заказал в Интернете пылесос. И оплатив более 6000 гривен за товар, наткнулся на мошенников.

В Шосткинский отдел полиции с заявлением о мошенничестве обратился 33-летний местный житель. Мужчина рассказал правоохранителям, что заказал в Интернете пылесос, который думал подарить жене, но техники так и не получил. По словам заявителя, он и раньше заказывал товары в Интернете. И, чтобы сэкономить на пересылке денег по услуге «наложенный платеж», платил продавцу сразу всю сумму стоимости товара. Но на этот раз посылки так и не получил, а так называемый продавец перестал выходить на связь.

В полиции по данному факту открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество». А правоохранители в очередной раз обращаются к гражданам с просьбой: быть предельно внимательными при покупке или продаже товара в сети Интернет и за товар платить при его получении, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.